- Se inmulțesc pe zi ce trece cazurile in care copiii dispar fara urma de acasa. De aceasta data, Simona Gina Bacia, o copila de doar 12 ani din Petroșani, a plecat de la școala, dar nu s-a mai intors la locuința.

- Tragedie intr-o localitate din Tiraspol. O fetita de 11 ani si-a pus capat zilelor. Copila a fost gasita spanzurata in podul casei, anunta asa-numitul Minister de interne din stanga Nistrului.

- O fetița in varsta de doar 7 ani care sufera de leucemie are nevoie de ajutor. Sara se afla in prezent internata intr-un spital din Italia, unde medicii fac toate eforturile pentru ca micuța sa traiasca. Problema o reprezinta costurile foarte mari, parinții fetei avand nevoie de bani pentru a-și salva…

- Cainele unei americance din Florida a cucerit internetul cu un clip in care danseaza pe muzica latino, alaturi de stapana sa. Animalul, din rasa Beagle, se misca in ritmul unei melodii populare din Puerto Rico.

- Politistii baimareni au intrat in alerta dupa ce o tanara de 17 ani a fost rapita de pe trecerea de pietoni din fata Casei de Cultura a Sindicatelor din Baia Mare. Vigilenta oamenilor legii a facut ca fata sa fie gasita in 40 de minute de la momentul rapirii. Trei trecatori au sunt la 112 [...]

- O fata de 17 ani a fost rapita, duminica, din fața Casei de Cultura din orașul Baia Mare, județul Maramureș. Adolescenta a fost urcata cu forța intr-o mașina, transmite Mediafax. Polițiștii din cadrul IPJ Maramureș au primit trei apeluri la 112 despre cazul de rapire. Persoanele care au sunat la numarul…

- Exista numeroase suspiciuni in cazul Caracal. Procurorii ridica la fileu niște lucruri care ar fi trebuit sa fie luate in considerare de mult. Dezvaluirile șocante in cazul Caracal nu se las așteptate! Ce s-a intamplat in fața casei, atunci cand a fost rapita Alexandra? Caz Caracal: Ce s-a intamplat…