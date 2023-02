Incredibil: Inima unui pacient a ajuns la 600 de bătăi pe minut In Statele Unite, medicii de la Spitalul Saint-Vincent Worcester (Massachusetts) au fost martorii unei scene unice. Un pacient in varsta de 57 de ani a simțit ca inima ii sare din piept… cu 600 de batai pe minut timp de aproximativ 20 de secunde. Pentru comparație: ritmul cardiac in repaus al unui adult este, in general, intre 60 și 80 de batai. Iar in timpul unui exercițiu fizic intens, poate atinge 200. Acest barbat este tetraplegic de zece ani in urma unui accident rutier. Din cauza durerii in piept și a disconfortului, a fost internat in spital. In antecedent, pacientul avea un stent implantat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

