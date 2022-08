Incredibil! De ce au dispărut de pe piață legumele românești Romania se confrunta cu o criza grava de legume autohtone, astfel ca in piețe prețurile au explodat. Roșiile, care in aceasta perioada ar fi trebuit sa fie destul de ieftine, au sarit de 5 lei kilogramul, iar ardeiul Kapia a ajuns un produs de lux, cu prețuri de peste 12 lei kilogramul. Fermierii spun ca […] The post Incredibil! De ce au disparut de pe piața legumele romanești first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

