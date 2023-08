Stiri pe aceeasi tema

- Polițistul care l-a oprit pe Vlad Pascu, șoferul drogat de la 2 Mai, cu cateva ore inainte de tragedie, are o vechime de sub un an. Surse din poliție spun ca polițistul care l-a oprit pe Vlad Pascu era detașat de la București pe litoral in perioada sezonului estival. Polițistul l-a testat pe Vlad Pascu…

- Sediul Biroului de Poliție Vama Veche-2 Mai din județul Constanța este situat la ieșire din localitatea Vama Veche, in apropierea Drumului Național 39 Constanța-Vama Veche. Potrivit ziuadeconstanța.ro, polițiștii iși desfașoara activitatea intr-un spațiu improvizat, mai exact un container din metal,…

- Șoferul drogat, care a ucis doua persoane la 2 Mai, a fost oprit la un control de rutina in jurul orei 12:00 noaptea prima data, iar a doua oara polițiștii l-au oprit in jurul orei 03:00 dupa ce cineva a sunat la 112 și a anunțat faptul ca acest tanar conducea haotic. Acesta a fost dus la sectie, i…

- Matei Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi tineri in dimineața zilei de 19 august 2023, a fost lasat sa plece de polițiștii din Vama Veche inainte de tragedie, deși in mașina sa fusesera gasite mai multe droguri.

- Șoferul de 19 ani, drogat, care a intrat cu mașina intr-un grup de tineri, sambata dimineața, omorand doi dintre ei in localitatea 2 Mai, a fost prins si dus la audieri.El a fost depistat pozitiv la trei droguri, dupa ce fugise de la locul accidentului, iar acum este dus la audieri, la Politia Mangalia.El…

- Polițiștii clujeni au fost sesizați duminica dimineața pentru a interveni la un accident rutier produs in localitatea Gheorgheni, comuna Feleacu. Din primele cercetari efectuate la fața locului, polițiștii au constatat ca un barbat in varsta de 31 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce conducea autoturismul…