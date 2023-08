Incredibil! Copii spălați de mamă cu insecticid de oi, ca să scape de păduchi Patru frați au ajuns in stare grava la spital, dupa ce mama lor i-a spalat cu insecticid de oi ca sa-i scape de paduchi. Cei 4 frați din Țandarei care au ajuns in stare grava la spitalul Grigore Alexandrescu din Capitala, dupa o intoxicație cu insecticid, au inceput sa iși revina. Starea lor este stabila, iar medicii fac eforturi pentru a le salva viața. Fetita de 1 an si 9 luni a fost detubata și mutata pe sectie, iar acum se afla in stare stabila. Ceilalti frati de 5, 7 si 17 ani sunt in stare ameliorata, stabila, pe sectie, au anunțat medicii. Luni seara, copiii au inceput sa se simta rau dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

