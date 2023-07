Stiri pe aceeasi tema

- Rica Raducanu s-a angajat la mare, la terasa unor prieteni buni. In varsta de 77 de ani, legendarul portar al naționalei de fotbal imbina distracția cu munca, fiind responsabil cu socializarea, clienții fiind extrem de incantați sa fie serviți de jucatorul de istorie pentru fotbalul romanesc. Portarul…

- Cea mai frumoasa femeie de la Campionatul Mondial din Fotbal din anul 2022 nu a ratat finala Champions League și a fost prezenta la meciul Manchester City – Inter. Frumoasa bruneta a postat pe rețelele sociale cateva imagini de la stadionul Ataturk din Istanbul, imbracata intr-o costumație provocatoare.…

- Naționala Moldovei la Socca a invins cu scorul de 4-0 Portugalia in cel al treilea meci din grupa F, la Campionatul Mondial din Germania. Moldova obține calificarea in faza urmatoare a competiției de pe primul loc in grupa. Urmatorul adversar al Moldovei in faza 1/16 de finala va fi reprezentativa Kazahstanului.…

- Nationala de hochei pe gheata a Romaniei a fost invinsa de Coreea de Sud cu scorul de 5-2 (1-1, 2-0, 2-1), marti, pe Motorpoint Arena din Nottingham, la Campionatul Mondial, Divizia I, Grupa A. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Nationala masculina de hochei pe gheata a Romaniei a debutat cu stangul la Campionatul Mondial, Divizia I, Grupa A, de la Nottingham, din Marea Britanie, fiind invinsa, sambata, de selecționata Italiei cu scorul de 6-2. Tot sambata, Polonia a surclasat Lituania cu 7-0, iar Marea Britanie a trecut de…

- Nationala masculina de hochei pe gheata a Romaniei va participa in perioada 29 aprilie-5 mai la Campionatul Mondial de seniori, Divizia I, Grupa A, de la Nottingham (Marea Britanie). Selecționata tricolora va sustine primul meci sambata, 29 aprilie, contra Italiei, de la ora 18.00. Din grupa mai fac…

- Fostul presedinte al Frantei, Nicolas Sarkozy, este vizat de o plangere depusa de Anticor pe data de 7 aprilie, impotriva sa, a lui Claude Gueant si a reprezentantului unei agentii de publicitate franceze, Francois de La Brosse, pentru o presupusa asociere de coruptie legata de atribuirea Cupei Mondiale…