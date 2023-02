Stiri pe aceeasi tema

- Fiul celui mai cunoscut și longeviv comentator sportiv roman (1964-2002), Felix Țopescu (24 de ani) va modera propria emisiune, ”Creatorul de vise”. Cel ce reprezinta un nume emblematic pentru jurnalismul romanesc, debutul fratelui Cristinei Țopescu este destul de comentat avand in vedere ca, in ”tradiția”…

- Andreea Banica iși inaugureaza inca o data hotelul din Eforie Nord, de pe plaja. Dupa trei ani de munca și 8 milioane de euro investiți (jumatate obținuți prin Fondul European de Dezvoltare Regionala), solista a inchis aparthotelul sau la puțin timp de la deschidere, nemulțumita de calitatea multor…

- Celia a povestit ca atat ea, cat și soțul sau au luat in calcul varianta de a se stabili definitiv in Australia, dar nu știu cand va avea loc acest lucru, mai ales ca va fi destul de greu pentru artista, care are familia in Romania

- Investiția in copii și juniori. O idee care definește cel mai sanatos parcurs al reușitei in sport, mai ales intr-un climat economic in care cluburile din Romania abia daca supraviețuiesc de la un an la altul. Conceptul va fi aplicat, inca din aceasta vara, și de HC Buzau, grupare care intenționeaza…

- Fosta iubita a lui Roberto, Carmen, cea care susține ca are un copil impreuna cu tanarul, ar fi trebuit sa ajunga din Spania in Romania pentru a face testul de paternitate, așa cum a promis. Dupa ce echipa de producție a emisiunii Mireasa a suportat costurile biletelor de avion femeia nu a mai venit,…

- Primaria comunei MIHAI EMINESCU: „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Numele beneficiarului: Comuna MIHAI EMINESCU Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene…

- Iuliana Demetrescu și Mihaela Țepușa vor arbitra la Campionatul Mondial de Fotbal Feminin care se va disputa in acest an, in perioada 20 iulie – 20 august. Iuliana Demetrescu va fi la centru, in timp ce Mihaela Țepușa va fi arbitru asistent. Campionatul Mondial se va disputa in Noua Zeelanda și Australia.…

- „In plina criza a facturilor la energie, ministrul Virgil Popescu vrea sa loveasca si in romanii care produc energie verde. Si asta, dupa un an catastrofal in care, sub motivul protejarii mediului inconjurator, ministrul Popescu a devastat sistemul de productie a energiei electrice in Romania. Concret,…