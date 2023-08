Stiri pe aceeasi tema

- Romania scrie istorie la Campionatul Mondial de atletism: Alina Rotaru-Kottmann a cucerit medalia de bronz la saritura in lungimeSportiva romana Alina Rotaru-Kottmann a cucerit medalia de bronz in proba de saritura in lungime la Campionatele Mondiale de atletism de la Budapesta, cu 6,88 metri in…

- Incepand de sambata, 19 august, si pana duminica, 27 august, la Budapesta, vor avea loc intrecerile celei de-a 19-a editii a Campionatelor Mondiale de atletism in aer liber rezervate seniorilor, a treia competitie sportiva ca importanta de pe intreg mapamondul, dupa Jocurile Olimpice si Campionatul…

- Patru sportivi rusi vor concura la Campionatele Mondiale de canotaj de la Belgrad (3-10 septembrie), competitie de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024, informeaza L'Equipe, potrivit news.ro.Jean-Christophe Rolland, presedintele Federatiei Internationale de Canotaj (FISA), a declarat…

- Canotoarele din lotul național al Republicii Moldova se pregatesc intens de cele mai mari și cele mai dificile competiții ale anului - Campionatele Mondiale de seniori, ce vor avea loc la Duisburg, in Germania. Fetele noastre vor lupta pentru medalii, dar și pentru a obține calificarea la Jocurile Olimpice…

- Atleta Alina Rotaru-Kottmann a realizat baremul olimpic la saritura in lungime, dupa ce a caștigat concursul Inneringer Weitsprung din Germania cu un nou varf personal, 6,96 metri Sportiva in varsta de 30 de ani, antrenata de Mihai Corucle, a obtinut biletul pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024,…

- Budapesta va organiza Campionatul Mondial de Atletism in perioada 19-27 august 2023. Pentru acest eveniment, maghiarii au construit un stadion nou, de 36.000 de locuri, pe malul Dunarii. Campionatul Mondial de Atletism va fi gazudit de stadionul Centrului Național de Atletism, o construcție moderna…