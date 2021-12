Stiri pe aceeasi tema

- La intrebarea "Dumneavoastra cata incredere aveti in urmatoarele institutii?", romanii au raspuns ca au foarte multa si multa incredere in: Armata (67,23%)Academia Romana (64,7%)Biserica (62,4%)Pe locurile urmatoare se situeaza primariile din localitatile respondentilor (45,1%), Politia (44%), presa…

- Peste 70% dintre romani considera ca vaccinarea impotriva COVID-19 este o alegere personala, care nu are legatura cu religia, arata ediția din decembrie 2021 a "Barometrului Vietii Religioase" lansat de Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale al Academiei Romane "Ion I. C. Bratianu"…

- Incidența cazurilor de Covid in Capitala a scazut sambata, dupa mai bine de doua saptamani, sub 15‰. Potivit DSP București, sambata incidența cazurilor de Covid in Capitala a ajuns la 14,8 la mia de locuitori. Ultima data cand incidența a fost mai mica de 15 la mie a fost in 12 octombrie. De atunci,…

- Aproximativ 42% dintre romani sunt convinși de beneficiile vaccinarii impotriva Covid 19, in vreme ce 34,6% nu cred in beneficiile acestei acțiuni. Aproape un sfert din populație este indecisa. Conform unui sondaj realizat de Laboratorul pentru Analiza Razboiului Informațional și Comunicare Strategica…

- In ultimul sondaj realizat de Laboratorul pentru Analiza Razboiului Informational si Comunicare Strategica (LARICS), in parteneriat cu Institutul de Stiinte Politice si Relatii Internationale (ISPRI) al Academiei Romane, in perioada 1 – 10 octombrie 2021, armata este cotata cu 86,6% la foarte multa…

- Romania ar trebui sa iși susțina mai puternic interesele naționale, in raport cu Uniunea Europeana, considera majoritatea romanilor. Daca s-ar pone problema unui Roexit, doar unul din cinci ar vota in aceasta direcție. Conform unui sondaj realizat de Laboratorul pentru Analiza Razboiului Informațional…

- Faptul ca s-a ajuns la peste o suta de mii de imbolnaviri Covid 19 saptamanal și ca au murit aproape 5.000 de persoane de noul coronavirus in prima jumatate a lui octombrie ii sperie mai puțin pe romani decat criza economica sau corupția. Care, in ultima instanța, tot in bani se masoara. Conform Barometrului…

- Numarul de persoane care se afla in secțiile de ATI COVID-19 crește la fel de mult ca rata de infectare. Datele de astazi ale Grupului de Comunicare Strategica arata ca 849 de pacienți se afla in secțiile de terapie intensiva, punand o presiune crescanda asupra capacitații acestora. In total, un numar…