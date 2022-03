Vladimir Putin este unul dintre puținii lideri mondiali care se poate lauda ca a avut tot timpul sprijinul majoritații populației. Cea mai buna cota a popularitații a o fost de obicei obținuta in contextul unor conflicte armate. Conform unui grafic intocmit de institutul independent de sondare Levada Center, de cand a preluat puterea (1999) și pana in prezent cota de popularitate a lui Putin in randul populației ruse nu a scazut vreodata sub 60 de procente, fiind de cele mai multe ori in zona a 70 – 80%, indiferent de poziția avuta in stat (președinte sau prim – ministru). Pornit de la un nivel…