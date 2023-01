Încotro se îndreaptă robotica industrială? Este clar ca robotica industriala este o tehnologie care este pe deplin consolidata intr-un numar mare de sectoare industriale. Dar este la fel de adevarat ca multe sectoare trebuie sa continue sa se automatizeze. In mare masura, aceasta absența a roboților industriali in fabricile din intreaga lume raspunde diferiților factori, precum lipsa resurselor pentru a putea susține investiția sau faptul ca forța de munca este atat de ieftina incat poate multiplica rentabilitatea investiției. Una dintre tehnologiile care ajuta cel mai mult la combaterea ambilor factori este robotica colaborativa,… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Piața materialelor de construcții din Romania a cunoscut o creștere rapida, pe masura ce țara construiește mai multa infrastructura și iși extinde economia. Specialiștii se așteapta ca aceasta piața sa creasca cu o evoluție de +8,4% in 2023, potrivit unui raport realizat de Comisia Naționala de Strategie…

- De multe ori, dezvoltarea unor afaceri performante este blocata de lipsa unor spații adecvate pentru producție sau depozitare. Pentru a trece la un alt nivel, companiile trebuie sa atraga resurse financiare importante pe care sa le foloseasca in a-și construi infrastructura necesara expansiunii. In…

- Situatia este critica in toate sectoarele din Capitala, unde zilnic sunt avarii. In acest moment, sunt sute de blocuri care nu au nici apa calda si nici cadura. Autoritatile spun ca se intervine, dar lucrarile sunt de lunga durata deoarece instalatiile sunt foarte vechi. In prezent, cele mai afectate…

- Cand au inceput oamenii sa gateasca? Un studiu realizat de cercetatorii din Israel a aratat ca oamenii foloseau focul pentru a pregati mancarea cu sute de mii de ani mai devreme decat se credea inițial. Dovezile sunt ramașițele vechi de 780.000 de ani ale unui pește uriaș asemanator crapului, descoperit…

- Un studiu realizat de cercetatorii din Israel a aratat ca oamenii foloseau focul pentru a gati, cu sute de mii de ani mai devreme decat se credea inițial. Dovada sunt ramașițele vechi de 780.000 de ani ale unui pește uriaș asemanator crapului, descoperit in nordul Israelului, noteaza BBC.Oamenii de…

- Ieri, europarlamentarul Corina Cretu s-a aflat in vizita de lucru in Baia Mare, Cu aceasta ocazie a discutat mai multe probleme care privesc membrii partidului Pro Romania. „Ne-am bucurat astazi sa ne transmita gandurile sale pentru organizare, strategie viitoare pentru partidul nostru”, a spus Viorica…

- Romania pierde 475 de euro in fiecare secunda, adica 15 miliarde de euro pe an, din cauza sistemului de colectare ineficient a taxelor si impozitelor, fiind nevoie de o politica fiscala sanatoasa care sa asigure dezvoltarea reala a tarii.

- Premiul Nobel pentru Medicina 2022 i-a fost decernat suedezului Svante Paabo care a facut descoperiri uimitoare despre evoluția umana folosind ADN-ul antic. Geneticianul, aflat in prezent in Leipzig, a descoperit ca primii oameni și oamenii de Neanderthal s-au incrucișat și ca omul modern deține ADN…