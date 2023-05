Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia de incoronare a regelui Charles are loc astazi, 6 mai, și deschide o noua era nu doar in Regatul Unit, ci și in restul lumii. Dupa mai bine de șapte decenii in care a fost pregatit sa fie rege, Charles al III-lea (74 de ani) urca acum pe tron drept cel mai in varsta monarh britanic, pe ai…

- Regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si regina consoarta Camilla au sosit sambata cu limuzina la Palatul Buckingham, unde se vor pregati inainte de inceperea ceremoniei de incoronare, care va avea loc in cursul zilei la Abatia Westminster, transmite EFE,…

- Camilla va fi incoronata regina pe 6 mai alaturi de Regele Charles al III-lea, care ii este sot de 18 ani. Este prima regina consoarta divortata din Regatul Unit si alte regate din Commonwealth. Prezentam in continuare 10 momente-cheie din biografia ei, potrivit AFP.

- Regele Charles al III-lea și soția lui, Camilla, au ajuns in Germania, in urma cu puțin timp. Este prima lor vizita in strainatate, in calitate de suveran și regina consoarta. Cei doi fost primiți cu onoruri militare de presedintele german.

- Palatul Buckingham va renunța oficial la titlul de „regina consoarta” al Camillei, dupa incoronarea regelui Charles al III-lea, in luna mai, ignorand in acest fel dorința reginei Elisabeta a II-a, relateaza tabloidul britanic Daily Mail , care citeaza surse din interiorul familiei regale. Dupa moartea…

- Regina-consoarta Camilla va purta coroana Reginei Mary, bunica Reginei Elisabeta a II-a, in timpul ceremoniei sale de incoronare, alaturi de noul rege Charles al III-lea, a anuntat marti biroul de presa al Palatului Buckingham.