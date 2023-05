Stiri pe aceeasi tema

- La aproape opt luni de la moartea reginei Elizabeth a II-a, la 8 septembrie anul trecut, cand Charles a devenit de fapt rege, sambata 6 mai a fost organizata ceremonia incoronarii și sacralizarii lui Charles al III-lea. Sambata a fost Ziua-J pentru Regatul Unit și ansamblul Commonwealthului. Ținand…

- Cu toate ca, in urma cu mai multe luni, s-a spus ca prințul Harry nu va fi prezent la ceremonie, ei bine, fiul cel mic al monarhului a ajuns la Westminster Abbey printre primii. Deși a fost exclus din familia regala, prințul Harry nu pare prea afectat, iar in lipsa lui Meghan Markle, și-a gasit repede…

- Astazi, intreaga lume a asistat la ceremonia de incoronare a regelui Charles. Monarhul, impreuna cu regina Camilla, și-au petrecut noaptea trecuta in Clarance House, iar mai apoi, cu o ora inainte de festivitați, au fost vazuți la Palatul Buckingham.

- Milioane de britanici se pregatesc sa sarbatoreasca sambata, 6 mai, incoronarea regelui Charles al III-lea intr-o ceremonie solemna ce imbina tradiția și elemente inedite introduse la cererea noului monarh.

- Traseul incoronarii regelui Charles a fost dezvaluit si imparte englezii in doua tabere! Cea mai mare nemultumire este ca suveranul a scurtat traseul. Britanicii se tem ca vor fi nevoiti sa doarma in strada ca sa ocupe un loc in fata, de unde sa poata vedea cuplul regal. Pe sase mai, in ziua ceremoniei,…

- Un nou roman James Bond va fi publicat cu ocazia incoronarii regelui Charles III in luna mai, in care cel mai cunoscut dintre spionii britanici va incerca sa impiedice un atac care perturba ceremonia regala, a anuntat vineri editorul cartii, anunta AFP. Ian Fleming Publications, compania care detine…

- Patriarhul grec ortodox Teofil al III-lea si arhiepiscopul anglican de Ierusalim, Hosam Naoum, au binecuvantat Sfantul Mir vineri cu prilejul unei ''ceremonii speciale'' desfasurate in Biserica Sfantului Mormant, in cetatea veche a Ierusalimului, unde a fost rastignit, inmormantat si apoi a inviat Isus,…

- Uleiul sfant care va fi folosit la incoronarea regelui Charles III in mai a fost fabricat in secret timp de opt luni in orasul Hull din centrul Marii Britanii, relateaza presa britanica. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…