Inconștiență. Zălăuan, cercetat penal pentru că a condus sub influența băuturilor alcoolice Polițiștii Secției 4 Poliție Rurala Ileanda i-au intocmit unui barbat dosar penal unui zalauan acuzat ca a condus mașina deși se afla sub influența bauturilor alcoolice. In varsta de 60 de ani, conducatorul auto a fost oprit pe pe drumul comunal 30, in localitatea Preluci, comuna Lozna. Testarea cu aparatul etilometru a indicat 0,85 mg/l alcool pur in aerul expirat. Barbatul a fost condus la o unitate medicala unde i-au fost prelevate mostre biologice de sange, in vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii i-au intocmit dosar penal și continua cercetarile, sub supravegherea… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

