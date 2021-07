Stiri pe aceeasi tema

- Minorul a fost preluat de politie, iar in urma verificarilor efectuate s a stabilit faptul ca acesta a fost abandonat in zona respectiva chiar de mama sa.Inspectoratul de Politie Judetean Galati a fost sesizat prin apel 112, joi, 22 iulie, in jurul orei 10.45, cu privire la faptul ca un minor cu varsta…

- Copilul de 5 ani gasit de politisti, joi, singur si dezorientat intr-o zona aglomerata din municipiul Galati a fost abandonat de mama, careia i-a fost intocmit dosar penal, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati. Potrivit sursei citate, joi, in jurul orei 10,45, IPJ Galati a fost…

- Un copil, de cinci ani, a fost gasit singur și dezorientat de polițiști intr-o zona aglomerata a orașului Galați. Acesta fusese abandonat de mama lui, care a vrut sa-l pedepseasca pentru ca nu o asculta. Polițiștii au gasit-o pe femeie intr-o comuna aflata la zeci de kilometri distanța, scrie Digi24…

- In urma unei sesizari prin apel la 112 cu privire la faptul ca un copil de 5 ani este singur pe strada, la fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Secției 2 Poliție Galați.Minorul a fost preluat de poliție și, in prezent, se fac verificari in vederea stabilirii identitații acestuia, intrucat…

- Infractiuni la regimul rutier in judetul Constanta. In cauze au fost intocmite dosare de cercetare penala.La data de 21 iulie a.c., in jurul orei 19.20, politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia au depistat in trafic un barbat, de 47 de ani, care a condus un autoturism pe strada Lavrion din…

- Politistii galateni au gasit, joi, intr-o zona aglomerata din municipiul resedinta un copil de 5 ani, dezorientat si care nu a putut sa ofere detalii despre domiciliu, rude sau nume, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). Potrivit sursei citate, politistii au fost sesizati prin apel 112…

- In urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,67 mg l alcool pur in aerul expirat, barbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice, in vederea stabilirii alcoolemiei in sange, a precizat IPJ Constanta. La data de 01 iulie, in jurul orei 02.00, politisti din cadrul…

- Infractiune la regimul rutier, constatata de politistii din municipiul Constanta. In cauza a fost intocmit un dosar de cercetare penala. La data de 15 iunie a.c., in jurul orei 12.20, politisti din cadrul Sectiei 4 au depistat un barbat, de 30 de ani, in timp ce a condus un autoturism, pe strada Interioara…