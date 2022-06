Catalin Vișean, fostul manager al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești, declarat definitiv incompatibil de instanțele de judecata, a fost numit secretar de stat in Ministerul Sanatații. Conform Agenției Naționale de Integritate, „acesta s-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 01 decembrie 2010 – 30 aprilie 2012, intrucat, a deținut simultan cu funcția de manager al Spitalului de Boli Infecțioase Ploiești și funcția de consilier pe probleme sociale in cadrul Biroului parlamentar al deputatului Sever Voinescu”, se arata intr-un raport al agenției, publicat in 2014. Vișean a contestat…