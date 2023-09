Incluziunea in spatiul scolii este o tema relevanta pentru orice profesor ce se doreste a fi un facilitator pentru integrarea elevilor atat in comunitatea scolara, cat si in cea sociala. Fragilitatea noilor generatii pune in prim – plan miza incluziunii sociale ale carei valente educative sunt evidente. In contextul actual, cursul ”Education Equity- Inclusive Education”, […] The post Incluziunea – educatie, cultura, sanatate sociala. Din experiența unui curs in cadrul programului Erasmus+ derulat de Școala Gimnaziala „Ion Creanga” Suceava first appeared on Suceava News Online .