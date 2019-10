Stiri pe aceeasi tema

- Vizita premierului Viorica Dancila de la Oradea a cuprins un popas la secția de maternitate a Spitalului Județean. A fost singura vizita la vreun spital de la Oradea și a avut ca motivație verificarea investițiilor majore facute aici in 2019. Premierul Dancila a facut incursiunea la secția de maternitate…

- Intrebata marți despre informațiile potrivit carora Victor Negrescu ar fi propunerea pentru funcția de comisar european, Viorica Dancila a spus: „Da, este o varianta domnul Negrescu, avand in vedere experiența de care se bucura: a fost europarlamentar, a fost ministrul pentru Afaceri Europene, deci…

- Viața Guvernului interimar al Vioricai Dancila poate fi prelungita pana la alegerile din 2020, in cazul in care PSD va opta pe termen lung pentru strategia anunțata deja de Viorica Dancila -...

- Presedintele Klaus Iohannis o acuza pe Viorica Dancila ca a incalcat Constitutia prin refuzul de a vein la consultarile de azi de la Cotroceni si ii cere sa faca o noua nominalizare pentru pozitia de comisar european, "doar in urma consultarii cu Presedintele Romaniei si dupa obtinerea avizului Parlamentului".…

- Fostul consilier al premierului Viorica Dancila, Ilan Laufer, ii transmite acesteia ca ar trebui sa-i ia in calcul, pentru funcția de comisar european, pe Roxana Manzatu și Victor Negrescu.Citește și: Rareș Bogdan: Coșmarul se va sfarși pe 10 octombrie! Am verificat personal semnaturile și…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta a anuntat, marti, la DcNews, ca va propune, dupa demiterea premierului Viorica Dancila, sa se mearga la Cotroceni cu un guvern format de PSD-ALDE-Pro Romania, cu premier independent. "Eu cred ca dupa ce pica Guvernul Dancila, o sa merg la foștii mei colegii mei colegi…

- Dacian Cioloș a declarat ca, in cazul in care PLUS va ajunge la guvernare nu va taia salariile și pensiile, precizand ca PSD le-a crescut „pe banii altora”. Liderul PLUS a precizat ca partidul pe care il conduce nu are nevoie sa semneze un pact cu PSD. Viorica Dancila a transmis o scrisoare catre…

- "Suntem intr-o situație fara precedent, de confuzie, generata de compotamentul iresponsabil al președintelui. (...) Klaus Iohannis incalca deciziile CCR”, a spus Dancila, comentand ca este „rușinos și indecent” ca șeful statului sa vina dupa atata timp sa vorbeasca despre tragedia de la Caracal,…