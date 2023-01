Stiri pe aceeasi tema

Un numar de 24 de localitati din judetul Buzau au ramas sambata seara fara curent electric in urma unor defectiuni provocate de ninsoare si viscol, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU).

Dupa caldura, ploaie. O ploaie torentiala a inceput la Melbourne iar meciurile au fost din nou intrerupte pe terenurile in aer liber. Conducerea turneului a decis sa suspende toate meciurile de pe terenurile fara acoperis pana la ora locala 21.00 - 12.00 - ora Romaniei, potrivit news.ro.

Un tanar de 18 ani a fost agresat pe o strada din Timisoara, cu un cutit, de un barbat de 23 de ani, iar conflictul dintre cei doi a izbucnit din cauza unei fete. Victima a ajuns la spital cu plagi la nivelul spatelui, iar agresorul a fost arestat preventiv, informeaza Agerpres.

O femeie de 79 de ani din localitatea Runcusoru, judetul Mehedinti, a fost gasita moarta in locuinta sa de pompierii care au intervenit sa stinga un incendiu, izbucnit din cauza cosului de fum deteriorat.

Un camion și un autocar s-au ciocnit pe DN 14B din județul Sibiu. Traficul prin zona este blocat, anunța autoritățile.

O penurie de carburant a creat cozi la benzinariile din Ungaria, a transmis marti gigantul ungar de energie MOL, in opinia caruia aceasta situatie este consecinta plafonarii preturilor la benzina impusa de guvernul lui Viktor Orban, relateaza Agerpres.

FIFA a deschis, marti, o procedura disciplinara impotriva federatiei ecuadoriene, din cauza scandarilor injurioase ale suporterilor la meciul cu Ecuador, din deschiderea turneului final al Cupei Mondiale, informeaza AFP, potrivit News.ro.

Sute de elefanti, gnu si zebre au murit in Kenya in mijlocul celei mai lungi secete din ultimele decenii, scrie CNN.