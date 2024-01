Stiri pe aceeasi tema

- Echipa italiana AS Roma a invins miercuri seara, pe teren propriu, scor 2-1, gruparea Cremonese, in optimile Cupei Italiei si s-a calificat in sferturile competitiei. Cremonese a condus cu 1-0 din minutul 35, prin golul reusit de Frank Tsadjout, iar romanii nu au avut reactie, intrand la pauza in dezavantaj.…

- Supercupa Italiei va avea loc in ianuarie la Riad, in Arabia Saudita, si vor participa pentru prima data patru echipe, a anuntat, luni, Liga Italiana de Fotbal, in urma adunarii generale, potrivit news.ro.Editia din 2024 se va desfasura sub forma unui Final Four intre campioana (Napoli) si vicecampioana…

- Uruguayanul Matias Vecino a fost exclus din lotul echipei Lazio pe termen nelimitat din motive disciplinare si nu a facut parte din efectiv la meciul din optimile de finala ale Cupei Italiei, desi a declarat ca are "constiinta curata", scrie EFE.Un "episod normal de vestiar, nimic senzational", asa…

- Derby-ul Americii de Sud dintre Brazilia și Argentina a avut parte de scene incredibile. Fanii s-au luat la bataie pe Maracana, forțele de ordine au intervenit rapid, iar meciul a inceput cu 30 de minute intarziere. N-au fost singurele incidente din etapa #6 a calificarilor din America de Sud pentru…

- Lazio și AS Roma se vor infrunta duminica seara de la ora 19:00 in „Derby della Capitale” pe Stadio Olimpico. Derby-ul rundei #12 din Serie A va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. ...

- Lazio și AS Roma se vor infrunta duminica seara de la ora 19:00 in „Derby della capitale” pe Stadio Olimpico. Inaintea duelului din Serie A, cele doua echipe sunt angrenate in competițiile europene, unde Lazio a invins-o marți seara pe Feyenoord, scor 1-0 in grupa E a Ligii Campionilor, iar AS Roma…

- Marseille - Lyon, meci intrerupt pe 29 octombrie, a fost reprogramat pentru 6 decembrie. Derby-ul etapei #10 din Ligue 1 trebuia sa se joace duminica, insa evenimentele nefericite din sfara stadionului au facut ca acesta sa fie amanat cu doar cateva minute inainte de ora de start, 21:45. Ultrașii lui…

- Autocarul care aducea echipa lui Olympique Lyon la stadionul Velodrome, pentru meciul cu Olympique Marseille, a fost atacat cu pietre duminica, de catre suporterii din Marsilia. Geamurile autocarului au fost sparte, iar antrenorul Fabio Grosso a fost ranit la fata.Autocarul celor de la Olympique…