Incident violent in parcul Tabacarie din Constanta! Un barbat a fost injunghiat Un individ, de 36 de ani, cunoscut cu antecedente penale, a injunghiat un barbat in parcul Tabacarie din municipiul Constanta.Agresiunea a avut loc astazi in jurul orei 16.45.Martorii au sunat la 112, iar politistii s au mobilizat rapid si, in urma indiciilor oferite de oamenii din zona, au reusit sa il identifice. Agresorul a fost prins pe Bulevardul Mamaia la ora 17.30.Este vorba de un om al strazii in varsta de 36 de ani, extrem de violent, recidivist care frecventeaza mai ales zonele Bulevar ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

