Stiri pe aceeasi tema

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, si omologul sau grec, Nikos Dendias, s-au intalnit la Ankara pentru a calma tensiunile care au caracterizat relatia dintre cele doua state NATO in ultimele doua luni. Prima pozitie pe agenda discutiilor era ocupata de disputele asupra granitelor maritime,…

- Charles Michel, presedintele Consiliului European, a marturisit pentru o publicatie germana ca gafa din Turcia, cand colega sa pe Ursula von der Leyen a fost lasata in picioare, dupa ce omologii turci pregatisera doar doua scaune pe care s-au asezat presedintele turc si el insusi, i-a tulburat somnul,…

- Charles Michel, președintele Consiliului European, spune ca nu poate sa doarma noaptea dupa cele intamplate in Turcia, cand a gafat și a lasat-o pe Ursula von der Leyen sa ramana in picioare in timp ce el și Erdogan s-au așezat pe cele doua scaune pregatite de protocolul turc, relateaza Euronews.

- Uniunea Europeana este pregatita pentru un "nou impuls" in relatiile cu Turcia, afirma presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in timp ce presedintele Consiliului European, Charles Michel, cere...

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, sunt asteptati marti in Turcia pentru discutii cu presedintele Recep Tayyip Erdogan, profitand de o perioada de acalmie in tensiunile cu Ankara pentru a incerca o resetare a relatiilor, relateaza dpa,…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, si presedintele Consiliului European, Charles Michel, se vor intalni cu presedintele Recep Tayyip Erdogan in Turcia, pe 6 aprilie, au anuntat luni pe Twitter purtatorii lor de cuvant, citați de AFP si Reuters.

- Sefii institutiilor europene vor discuta vineri prin videoconferinta cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan despre relatiile dintre UE si Turcia, care va fi unul dintre subiectele viitorului summit european, au anuntat joi purtatorii lor de cuvant, potrivit AFP. "Presedinta Comisiei…