- Un detinut de la Rahova, care a evadat in urma cu doua saptamani, in timp ce se intorcea la penitenciar intr-o masina de la un punct de lucru, a fost prins de politisti intr-o localitate din judetul Arges, unde a fost ascuns de un alt barbat.

- Un barbat de 44 de ani a fost prins in flagrant delict in timp ce ar fi transferat, din autoturismul sau, in alt autoturism, aproximativ 50 de kilograme de substanța psihoactiva 2-MMC, ambalata in saci ascunși in mai multe cutii de carton. El a fost arest

- Pe 21 decembrie, in jurul orei 01.00, pe strada Calea Clujului din municipiul Oradea, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Oradea – Serviciul Antidrog, impreuna cu procurorii DIICOT Oradea, au realizat o acțiune de prindere in flagrant delict a unui barbat, de 33 de ani, din…

- Procurorii DIICOT au facut perchezitii in judetele Cluj, Timis și Mehedinti intr-un dosar de trafic de droguri. Un barbat a fost prins in flagrant in timp ce transporta cocaina, iar la perchezitii s-au gasit cocaina, cristal, dar si alte droguri de mare risc.„La data de 11.10.2023, procurorii Direcției…

