- Un incident in urma caruia au avut loc scurgeri de oxigen s-a produs vineri intr-un salon dedicat pacienților bolnavi Covid-19 din secția de boli infecțioase a Spitalului Municipal de Urgența Caransebeș.

- Alarma de incendiu la spitalul din Caransebeș. Incidentul a fost semnalat la 112 astazi, in jurul orei 14.30. La fața locului deplasandu-se imediat trei echipaje de pompieri și unul de la ambulanța. Potrivit primelor informații, intr-un salon al secției de Infecțioase, unde erau internați doi pacienți…

- CARANSEBEȘ – Reputatul medic infecționist timișorean, cu origini in satul Dalci, de la poalele Muntelui Mic, a stabilit un parteneriat cu Spitalul Municipal de Urgența Caransebeș (SMUC) pentru un program de telemedicina! Bun prieten cu actualul manager SMUC, Adrian Dumbrava, și el de loc din Borlova,…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Bucovina” al judetului Suceava ofera asistenta psihologica gratuita, in contextul pandemic actual, in acest sens fiind constituita o retea de psihologi voluntari. Deocamdata, din aceasta retea fac parte 21 de psihologi. Acestia vor actiona si in cazul producerii…

- CARAS-SEVERIN – Este doar una dintre neregulile constatate de pompieri in urma controalelor efectuate la sectiile ATI din cele doua municipii. La Resita, usile sunt subdimensionate si nu permit evacuarea pacientilor cu tot cu paturi, tevile de regulare ale hidrantilor sunt neconforme, iar la Caransebes…

- CARAS-SEVERIN – Asta a declarat prefectul judetului, Cristian Gafu, vizavi de modul in care salvatorii caraseni si-au indeplinit misiunile! Ziua Pompierilor din Romania a prilejuit o serie de manifestari, culminand cu un ceremonial militar si religios, gazduit de sediul Inspectoratului pentru Situatii…

- CARANSEBEȘ – A 16-a ediție a „Serbarilor Cetații”, programata pentru perioada 23-26 septembrie, in Parcul Teiuș din Caransebeș, se va desfașura doar daca incidența cazurilor de Covid din municipiu o va permite! Consilierii locali au aprobat zilele trecute organizarea festivalului și tarifele care vor…

- Douazeci de pompieri militari de la detasamentele din Resita si Caransebes intervin, joi dimineata, pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata ce a fost semnalat in zona Cracul Teiului de pe Varful Arjana, in Muntii Cernei, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin,…