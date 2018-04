Stiri pe aceeasi tema

- O asistenta medicala de la Spitalul de Pneumoftiziologie Iasi a lesinat, vineri, la scurt timp dupa declansarea unui protest organizat de Sanitas in fata sediului Prefecturii Iasi. Mai multi colegi au sarit in sarit in ajutorul acesteia. La fata locului a ajuns si un echipaj…

- Discutiile au loc dupa ce timp de mai multe zile, inclusiv vineri, angajatii din domeniul sanatatii au participat la proteste spontane, reclamand scaderea veniturilor. Conform ministrului Sanatatii, Sorina Pintea, situatia reala privind sporurile va putea fi vazuta mai tarziu, dat fiind ca…

- Sindicalistii din cadrul Sanitas au anuntat ca vor declansa o serie de proteste, fiind nemultumiti de nivelul veniturilor nete incasate dupa majorarile salariale si aplicarea unei noi grile de sporuri. Liderul Sanitas Iasi, Iulian Cozianu, a declarat ca, incepand de vineri si pana la sfarsitul saptamanii…

- Sindicalistii de la Sanitas au anuntat ca vor declansa o serie de proteste, fiind nemultumiti de nivelul veniturilor nete incasate dupa majorarile salariale si aplicarea unei noi grile de sporuri. Liderul Sanitas Iasi, Iulian Cozianu, a declarat ca, incepand de vineri si pana la sfarsitul saptamanii…

- „Trebuie sa respectam legea. Asta trebuie sa inteleaga toata lumea. Fiecare are dreptul sa faca ceea ce doreste. Noi am facut niste propuneri, spunem noi pertinente astfel incat sa avem grija de fiecare angajat din sistemul sanitar incepand cu medicii carora le-a crescut salariul de incadrare si…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a purtat, marti, 13 martie, o alta serie de discutii cu sindicalistii pe baza regulamentului de sporuri, precizand ca acestea vor ramane plafonate la 30%, dar ca se vor gasi solutii, chiar daca sindicalistii au anuntat ca nu vor renunta la proteste. „Inca negociem,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a purtat, marti, o alta serie de discutii cu sindicalistii pe baza regulamentului de sporuri, precizand ca acestea vor ramane plafonate la 30%, dar ca se vor gasi solutii, chiar daca sindicalistii au anuntat ca nu vor renunta la proteste. „Inca negociem, avem foarte…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a purtat, marti, o alta serie de discutii cu sindicalistii pe baza regulamentului de sporuri, precizand ca acestea vor ramane plafonate la 30%, dar ca se vor gasi solutii, chiar daca sindicalistii au anuntat ca nu vor renunta la proteste.