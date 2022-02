Stiri pe aceeasi tema

- Un incident nefericit a avut loc, chiar in timpul Sfintei Liturghii, la Catedrala Patriarhala din București! La slujba oficiata de Preasfințitul Ieronim Sinaitul, episcop vicar patriarhal, un individ a patruns in timpul slujbei in spațiul dedicat doar slujitorilor Sfantului Altar și a inceput sa vorbeasca.…

