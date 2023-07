Rosatom a precizat ca nivelurile de radiatii la uzina si in zona inconjuratoare sunt normale si a dat asigurari ca incidentul nu reprezinta o amenintare pentru persoanele care locuiesc in zona. “Suntem profund intristati sa anuntam un incident tragic la Uzina Electrochimica din Ural, soldat cu decesul unui muncitor”, a declarat Rosatom. Agentia a precizat ca muncitorul a murit din cauza unei “leziuni mecanice” cauzate de o spartura intr-un container cu hexafluorura de uraniu, un compus chimic utilizat in imbogatirea uraniului. Rosatom, care detine uzina, a declarat ca forma saracita a compusului…