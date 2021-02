INCIDENT la ”Marius Nasta” din București. Instalația de climatizare de la unitatea mobilă a scos fum puternic Un incident a avut loc duminica seara la Institutul ”Marius Nasta” din București, unde instalația de climatizare de la unitatea mobila de tratare a pacienților Covid (un TIR special amenajat) a scos fum puternic. Pompierii ISU au intervenit rapid și au inchis unitatea, iar pacienții au fost mutați in cladirea spitalului. Nu exista victime. Ora 00.02: Senatoarea Diana Șoșoaca a ajuns la Institutul Marius Nasta și, fara masca, a inceput un scandal caracteristic: I-a pus zeci de intrebari lui Vlad Voiculescu și l-a acuzat de uciderea a 22 de oameni la Institutul Matei Balș. Vlad Voiculescu a refuzat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

