- "In legatura cu incidentul petrecut pe timpul accesului suporterilor in complexul sportiv dinspre Bd. Basarabia, Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti face urmatoarele precizari: o persoana a incercat sa patrunda in complexul sportiv fara a respecta normele de acces, iar in momentul…

- Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene, duminica seara, chiar cu o ora inaintea derby-ului dintre FCSB și Dinamo. Totul a plecat de la un suporter care a starnit o altercatie cu jandarmii, situatia degenerand dupa ce mai multe persoane au vrut sa-i sara in ajutor, potrivit Gazeta Sporturilor.Derby-ul…

- Pentru desfasurarea in conditii de ordine si siguranta publica a acestui eveniment sportiv, Jandarmeria Capitalei, alaturi de celelalte institutii cu atributii in domeniu, va lua masuri pentru deplasarea in conditii de siguranta a suporterilor la si de la stadion, precum si pentru mentinerea unui climat…

- Jandarmeria Capitalei a anuntat masuri de ordine publica si siguranta la meciurile FC Dinamo Bucuresti – FC Arges si Rapid Bucuresti – CSU Craiova, din cadrul Ligii I, care vor avea loc sambata, de la ora 18,00 si, respectiv, 21,00, accesul in tribune fiind conditionat de existenta documentelor medicale…

- Fanii din Ucraina și din Austria au semnat „frația berii” in Centrul Vechi din Capitala, inainte de meciul celor doua naționale, programat luni, 21 iunie, de la ora 19.00 (in direct la Pro TV), pe Arena Naționala din București.Ucraina - Austria se joaca diseara la București, in ultima runda a grupei…

