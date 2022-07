Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit dupa ce a cazut de la 12 metri inaltime pe Lincoln Financial Field, stadionul care a gazduit concertul artistului The Weeknd in Philadelphia, pe 14 iulie, informeaza News.ro. Potrivit revistei americane Variety, care citeaza Philadelphia Inquirer, barbatul, in varsta de 32 de ani,…

- Concertul The Weeknd organizat in Philadelphia, pe 14 iulie, s-a incheiat cu o drama. Un barbat a murit dupa ce a cazut de la 12 metri inaltime pe Lincoln Financial Field, stadionul care a gazduit show-ul.Conform revistei americane Variety, care citeaza Philadelphia Inquirer, un barbat a…

- Concertul artistului The Weeknd din Philadelphia, pe 14 iulie, s- a incheiat cu o drama. Un barbat a murit dupa ce a cazut de la 12 metri inaltime pe Lincoln Financial Field, stadionul care a gazduit show-ul, scrie stirileprotv.ro Potrivit revistei americane, care citeaza Philadelphia Inquirer, acest…

- Concertul artistului The Weeknd din Philadelphia, pe 14 iulie, s- a incheiat cu o drama. Un barbat a murit dupa ce a cazut de la 12 metri inaltime pe Lincoln Financial Field, stadionul care a gazduit show-ul, potrivit Variety. Potrivit revistei americane, care citeaza Philadelphia Inquirer, acest barbat…

- Un barbat in varsta de 42 de ani a suferit vineri, 8 iulie, un accident de munca, la Hotel Caraiman din statiunea constanteana Neptun. Conform SAJ Constanta, el a cazut de la 4 metri intaltime. Victima este constienta, prezinta traumatism de membru inferior si superior.A fost transportat la Spitalul…

- Pompierii hunedoreni au intervenit, sambata, pentru salvarea unei tinere de 22 de ani care a cazut cu ATV-ul intr-o rapa din Toplița, la 100 de metri adancime. Salvatorii au avut, tot sambata, un alt caz

- Polițiștii Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizați joi dupa-amiaza cu privire la faptul ca, pe strada Calea Severinului din Craiova, doi barbați au cazut de la inalțime, unul de la trei metri, iar al doilea de la aproximativ cinci metri. La fața locului s-au deplasat polițiștii, care au stabilit…

- Un barbat din Ocnișoara a murit dupa ce a cazut intr-o groapa lasata nesemnalizata. Dosar penal pentru ucidere din culpa Un dosar penal pentru ucidere din culpa este deschis in cazul unui barbat din satul Ocnișoara, care a murit inecat, dupa ce a cazut intr-o groapa sapata pe marginea drumului. Groapa…