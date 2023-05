Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 25 de ani a fost retinut pentru tentativa de omor si tulburarea linistii publice. El este acuzat ca a produs un adevarat scandal in curtea Spitalului Clinic de Urgenta „Sfantul Pantelimon" Bucuresti, lovind in fata un agent de paza, iar pe altul l-a izbit cu masina, scrie Agerpres.Procurorii…

- Un impingator slovac s-a scufundat, sambata dimineața, in Dana 96 a Portului Constanța. Cei cinci membri ai echipajului au fost salvati. Capitania Portului Constanța a fost anunțata ca impingatorul Michaela, sub pavilion Cehia, are gaura de apa la babord dupa ce a intrat in coliziune cu impingatorul…

- O autospeciala a IPJ Dambovita a fost implicata, miercuri dimineata, intr-un accident care a avut loc la intersectia Sos Panduri/Calea 13 Septembrie din Bucuresti. Patru persoane, intre care doi politisti, au ajuns la spital. ”In data de 26 aprilie, in jurul orei 02:30, Brigada Rutiera a fost sesizata…

- Monica Odagiu a fost implicata intr-un grav accident rutier, langa Ateneul Roman. Actrița a lovit cu mașina un barbat in varsta de 35 de ani, care a murit. Din primele informații, barbatul ar fi incercat sa traverseze printr-un loc nepermis, moment in care a fost surprins și lovit de actrița, scrie…

- Caz incredibil in Capitala. Un barbat a descoperit un dispozitiv care parea a fi explozibil sub mașina sa. Panicat, acesta a sunat la 112, insa a fost chemat sa vina cu „bomba” la sectie. Un cetațean din București, care iși caștiga existența vanzand mașini second-hand, a sunat aseara la 112, reclamand…

- O eleva a unui liceu din București a cazut de la etajul 1 al instituției de invațamant vineri dupa-amiaza. Fata de 18 ani a fost dusa la spital pentru a primi ingrijiri medicale. Din primele informații, eleva, de la liceul tehnic Viaceslav Harnaj, s-ar fi aflat in timpul orelor in momentul in care s-ar…

- Doi barbați bauți au fost prinși de jandarmi in timp ce incercau sa fuga, dupa ce unul dintre ei a lovit cu o mașina trei autoturisme parcate in București. Potrivit Jandarmeriei Romane, in aceasta dimineața, in jurul orei 02:00, un echipaj al Jandarmeriei Capitalei a prins doi barbați aflați sub influența…

- Accident grav de circulație pe Șoseaua Colentina din Bucuresti. O mașina de Poliție a fost grav avariata in timpul unei urmariri. Doi polițiști au ajuns la spital. Accidentul a avut loc pe șoseaua Colentina din Sectorul 2, acolo unde un sofer a refuzat sa opreasca la semnalele politistilor. Barbatul…