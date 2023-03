Un microbuz a ramas fara roți, in mers, in timp ce transporta elevi din Moldovița, județul Suceava, la o școala din Campulung Moldovenesc. Incidentul a avut loc joi dimineața, intre Prisaca Dornei și Campulung Moldovenesc. Din fericire, chiar daca o parte dintre elevi circulau in picioare, nu au fost victime, arata Antena 3 CNN. Elevii […] The post Incident grav la Suceava. Un microbuz care transporta elevi a ramas fara roți, in mers appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .