Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul care a provocat accidentul de pe DN 1, la iesirea din Santimbru, județul Alba, in care si-au pierdut viata trei tineri, a fost arestat, in cursul serii de duminica pentru conducere sub influenta alcoolului si ucidere din culpa, noteaza Agerpres.Tanarul a primit mandat de arestare preventiva,…

- Polițiștii au depistat și reținut, in data de 17 august, doi barbați care erau urmariți național. Primul este din Șimleu Silvaniei, are 32 de ani, și a fost condamnat la patru ani și 11 luni de inchisoare in regim de detenție, pentru furt. Al doilea este un tanar de 24 de ani, din Zalau, condamnat la…

- Se iau masuri in cazul scandalului produs de rromi pe strazile din Șimleul Silvaniei, in seara de 6 august. Pana la aceasta data s-a dispus efectuarea urmaririi penale fața de 10 persoane, 7 barbați și 3 femei, cu varste cuprinse intre 16 și 62 de ani, pe numele acestora fiind emise deja mandate de…

- Se iau masuri in cazul scandalului produs de rromi pe strazile din Șimleul Silvaniei, in seara de 6 august. Pana la aceasta data s-a dispus efectuarea urmaririi penale fața de 10 persoane, 7 barbați și 3 femei, cu varste cuprinse intre 16 și 62 de ani, pe numele acestora fiind emise deja mandate de…

- Șeful Centrului de Retinere si Arestare Preventiva din Pitești, Ciprian Marangoci, a fost prins in flagrant, in timp ce primea de la o persoana aflata in arest preventiv suma de 500 euro si un cartus de tigari, pentru a beneficia de suplimentarea numarului de vizite și a apelurilor telefonice și pentru…

- Politistii au fost sesizati vineri dupa-amiaza, prin apel 112, ca o minora ar fi fost luata cu forta de la domiciliul sau, din comuna Dobrosloveni."La fata locului, s-au deplasat politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 2 Osica de Sus. Din primele verificari, politistii au stabilit faptul…

- Politistii au fost sesizati vineri dupa-amiaza, prin apel 112, ca o minora ar fi fost luata cu forta de la domiciliul sau, din comuna Dobrosloveni."La fata locului, s-au deplasat politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 2 Osica de Sus. Din primele verificari, politistii au stabilit faptul…

- RESITA – Miercuri, 28 iunie, polițiști de la Poliția Municipiului Reșița au reținut pentru 24 de ore un barbat de 36 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de talharie calificata! Cel in cauza este banuit ca in noaptea de 27 spre 28 iunie, l-ar fi lovit cu pumnul in zona feței pe un alt barbat de…