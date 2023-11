Incident grav cu o aeronavă Tarom. Avionul, cu 71 de pasageri la bord, a suferit o avarie la aterizare Un avion TAROM, care facea o cursa intre Bucuresti si Budapesta, a avut duminica probleme la aterizare, dupa ce in timpul rulajului pe pista a suferit o avarie semnificativa a a roților jambei principale stanga a trenului de aterizare. Avionul a efectuat patru curse duminica Aeronava implicata in incident este una de tip ATR 72-600 YR-ATL si, conform flightradar, ar fi efectuat patru curse numai duminica. Trei dintre ele pe ruta Bucuresti-Iasi si aceasta, catre Budapesta. Incidentul provocat duminica seara de aeronava TAROM , la Budapesta a dus la blocarea timp de aproape sase ore a unei piste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

