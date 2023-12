Incident cumplit în vestul țării! Tânăra sugrumată până la moarte Incident cumplit in vestul țarii l. O femeie de 31 a fost sugrumata pana la moarte. Presupusul criminal este chiar partenerul ei, care a incercat apoi sa se sinucida infigandu-siun cuțit in piept. Barbatul a fost transportat la Spitalul de Urgența din Petroșani. Ancheta se concentreaza acum pe stabilirea imprejurarilor precise ale tragediei. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

Stiri pe aceeasi tema

