- Un barbat de 62 de ani, din orasul Calan, a fost gasit mort in localitatea Dancu Mare din judetul Hunedoara, cu o lovitura in zona capului, din primele investigatii politistii stabilind ca victima ar fi avut, in cursul serii de vineri spre sambata, un conflict cu o alta persoana, la barul din sat, scrie…

- Politistii au intervenit in dupa-amiaza zilei de miercuri, 30 octombrie, la un accident de circulatie produs pe DN 18B, pe raza localitatii Copalnic Manastur. Verificarile politistilor care au intervenit la fata locului au relevat ca o femeie de 40 de ani, care conducea un autoturism, a surprins un…

- Incident care putea avea urmari grave s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza pe strada Matei Basarab din Baia Mare. Unui barbat i s-a facut rau pe strada, in jurul lui adunandu-se mai multi trecatori. Un echipaj al Politiei Locale care patrula in zona a observat barbatul si a intervenit urgent. Politistii…

- O bataie generala a izbucnit intre mai mulți localnici din comuna Șomes Odorhei, județul Salaj, și doi polițiști chemați sa aplaneze un coflict. La un moment dat, oamenii legii au pulverizat spray lacrimogen. Ajunși la fața locului polițiștii au aplanat conflictul, dupa care o femeie din apropiere a…

