Stiri pe aceeasi tema

- Politia londoneza a anuntat vineri ca un barbat pare sa fi fost impuscat intr-un incident pe Podul Londrei, in centrul capitalei britanice, tranmsit agentiile internationale de presa. 'Ne aflam in primele faze ale reactiei la un incident pe Podul Londrei', a indicat politia intr-un comunicat.Potrivit…

- BERLIN (MEDIAFAX) - Cel putin o persoana a fost grav ranita intr-un incident armat produs sambata intr-un centru comercial din orasul german Frankfurt, informeaza agentia DPA, publicatia Bild si site-ul Merkur.de.Un individ a tras focuri de arma in parcarea unui centru comercial Ikea asupra…

- Un barbat inarmat cu un topor a fost impuscat mortal de politie in vestul Germaniei.Politia a anuntat ca un martor l-a observat pe barbat la un club sportiv local din Hoppstaedten-Weiersbach, la circa 140 kilometri sud-vest de Frankfurt, sambata dupa-amiaza, scrie realitatea.

- Cel puțin doua persoane au murit și mai multe au fost ranite in urma unui atac armat produs miercuri in orașul Halle, din estul Germaniei, a informat Poliția germana, citata de site-ul Deutsche Welle, conform Mediafax.Atacul s-a produs in apropierea unei sinagogi, iar autoritațile informeaza…

- Un caz socant a avut loc, in urma cu putin timp, in Bucuresti, in Piata Constitutiei din Capitala, in apropiere de Palatul Parlamentului, acolo unde un barbat a fost impuscat mortal.Din primele informatii se pare ca este vorba despre o reglare de conturi in stil mafiot.In urma cu scurt timp, prin apel…

- Un incident socant a avut loc duminica seara, in Piata Constitutiei din Capitala, in apropiere de Palatul Parlamentului. Un barbat a fost impușcat mortal, iar primele informații se pare ca este vorba despre o reglare de conturi in stil mafiot."In urma cu scurt timp, prin apel 112 a fost sesizat…

- Un echipaj de politie a fost implicat intr-un accident rutier, miercuri, in centrul Capitalei, dupa ce un sofer neatent a intrat in intersectie si a acrosat vehiculul, anunta DIGI 24.Accidentul a avut loc in zona Universitate, din Capitala, la intersectia dintre bulevardul Magheru si Strada…

- Un copil de 14 ani si-a impuscat mortal toti cinci membri ai familiei sale, in propria casa, in statul Alabama, situat la sudul Statelor Unite. Dupa ce a comis crima, baiatul a alertat Politia despre cele intamplate.