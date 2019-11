Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent in varsta de 16 ani a intrat joi in Liceul Saugus din Santa Clarita, California, cu un pistol ascuns in ghiozdan, și a impușcat cinci elevi, dintre care doi au murit. Inainte de atacul armat, a publicat pe internet un mesaj infiorator.

- Un elev a fost ucis si alti trei au fost raniti de un coleg care apoi s-a sinucis, intr-un liceu tehnic din Blagovescensk, mic oras din Extremul Orient rus, langa frontiera cu China, au anuntat autoritatile locale, potrivit AFP, citat de agerpres.ro.

- Doi adolescenti au ajuns miercuri dimineata la spital in urma unui accident rutier petrecut in cartierul Cotu Mic. Cei doi frati se aflau pe un moped, iar la intersectia strazilor Romanilor cu Ion Neculce nu au fost observati de soferul unei autoutilitare. Primele concluzii ale politistilor au fost…

- Un incident grav s-a produs in cursul zilei de miercuri, la Școala ”Avram Iancu” din Turda, acolo unde s-a descoperit ca o persoana neautorizata a patruns in incinta școlii și apoi la o clasa unde se... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un profesor de sport din Botosani este acuzat ca a batut mai multi copii de clasa a I a in timpul orelor de curs. A fost chemata politia si s-a deschis un dosar penal. Profesorul de sport a fost audiat ieri impreuna cu alti martori.

- Cel putin o persoana a fost ucisa, iar alte zece sunt ranite in urma unui incident armat produs marti intr-o unitate de invatamant din Finlanda, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate. Un individ a atacat persoane in Scoala profesionala Savon, situata in incinta Centrului comercial Herman…

- Un incendiu de proporții izbucnit marți dimineața la o școala din Monrovia, capitala Liberiei, a luat viața a cel puțin 26 de elevi și doi profesori.Focul a pornit de la acoperiș și s-a manifestat foarte rapid.

- Echipele de salvare "i-au transmis presedintelui ca s-au inregistrat 28 de victime", a declarat pentru AFP Solo Kelgbeh, purtatorul de cuvant al presedintelui George Weah, care s-a deplasat miercuri dimineata la fata locului. Victimele "au intre 10 si 20 de ani. Nu erau decat doi adulti, doi…