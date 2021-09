Un elev a fost ucis miercuri intr-un incident armat la un liceu din Carolina de Nord, a anuntat politia din acest stat american, relateaza AFP. Politia orasului Winston-Salem a fost trimisa in cursul zilei la liceul Mount Tabor, a declarat sefa politiei locale Catrina Thompson, intr-o conferinta de presa. La fata locului fortele de ordine au gasit un elev ranit prin impuscare. Elevul, transportat la spital, ”a decedat din cauza ranilor”, a declarat sursa citata, fara a specifica varsta victimei. Suspectul, care ar fi tot un elev de liceu, a fost arestat. Dupa un an petrecut in mare parte la cursuri…