Stiri pe aceeasi tema

- Poliția germana a transmis luni ca mai multe persoane au fost ranite intr-un atac armat la o sala de lectura a Universitații din Heidelberg (sud-vestul Germaniei). Autoritatile au anuntat ca un barbat a deschis focul intr-o sala de curs, ranind mai multe persoane, iar ulterior a murit. Momentan nu se…

- "Ce se știe pana acum: Un atacator singuratic a ranit mai multe persoane intr-o sala de curs cu pușca. Autorul atacului a murit", a anunțat poliția locala pe tweeter, potrivit Deutesche Welle.Potrivit sursei, atacatorul a deschis focul in sala de lectura și a ranit mai multe persoane inainte de a folosi…

- Un barbat inarmat a ranit mai multe persoane intr-o sala de curs de la Universitatea Heidelberg din vestul Germaniei, relateaza Euronews . Poliția din Mannheim a anunțat ca atacatorul a murit, dar nu a oferit detalii despre condițiile in care acesta și-a pierdut viața. Intr-un mesaj publicat pe Twitter,…

- Atac armat intr-o universitate din Germania: Atacatorul s-a SINUCIS dupa ce a ranit mai multe persoane Atac armat intr-o universitate din Germania: Atacatorul s-a SINUCIS dupa ce a ranit mai multe persoane Mai multe persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, in urma unui atac armat produs…

- 164 de oameni au murit in total si peste 2.200 de persoane au fost ranite in timpul protestelor violente din ultima saptamana din Kazahstan, potrivit cifrelor Ministerului Sanatatii kazah, citate de presa de stat, transmite duminica agenția de presa dpa, conform Agerpres. In Almati, cel mai mare oras…

- Sapte persoane au murit si patru au fost ranite dupa ce o masina cu numere de inmatriculare sarbe care transporta migranti s-a izbit de o casa luni seara in Ungaria, informeaza politia, potrivit Reuters. Accidentul s-a produs dupa ce soferul autovehiculului a refuzat sa opreasca la un control…

- Politia americana l-a identificat pe suspectul acuzat ca a intrat intentionat cu masina intr-o parada de Craciun, ca fiind Darrell E. Brooks, in varsta de 39 de ani, informeaza AFP.Investigatiile sunt in desfasurare, insa deocamdata, politia nu considera ca ar fi fost un act terorist.Potrivit presei…

- Atacul a avut loc pe un tren Intercity Express (ICE) intre orașele Regensburg și Nurnberg din sudul Germaniei, potrivit Deutsche Welle . Poliția a raportat mai multe persoane ranite, iar cotidianul Bild precizeaza ca sunt trei persoane ranite, dintre care doua au rani serioase dar fara sa le puna viața…