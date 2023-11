Stiri pe aceeasi tema

- Incident ciudat in SUA! Agentii Secret Service care o protejau pe nepoata presedintelui Biden au deschis focul (presa)Agentii Serviciului secret al SUA care o protejeaza pe nepoata presedintelui american Joe Biden au deschis focul duminica seara, dupa ce trei indivizi au incercat sa patrunda intr-un…

- Agentii serviciului secret al SUA, care o protejeaza pe nepoata presedintelui american Joe Biden, au deschis focul duminica seara, dupa ce trei indivizi au incercat sa le patrunda intr-unul din vehiculele fara insemne ale acestora, care era parcat intr-un cartier de lux din Washington, relateaza luni…

- Agentii Serviciului secret al SUA care o protejeaza pe nepoata presedintelui american Joe Biden au deschis focul duminica seara, dupa ce trei indivizi au incercat sa patrunda intr-un vehicul fara insemne al acestui serviciu insarcinat cu paza sefului statului si a familiei sale, relateaza luni agentia…

- Nimeni nu a fost ranit, iar suspecții au fugit și sunt in prezent cautați de autoritați, scrie Associated Press.Agenții care o protejeaza pe nepoata președintelui Joe Biden au deschis focul dupa ce trei persoane au incercat sa patrunda intr-un vehicul nemarcat al Secret Service, in Washington DC, a…

- Criza politica de la Washington ar putea ameninta ajutorul american pentru Ucraina, a sugerat pentru prima data presedintele american Joe Biden, promitand un “discurs major” despre importanta “extrema” a sprijinului militar si financiar pentru Kiev. Congresul american, format din Senat cu majoritate…

- SUA ar trebui sa furnizeze Ucrainei rachete ATACMS, care au toate capabilitațile de a lovi ținte rusești in Crimeea, și nu o versiune limitata a acestor arme, a declarat generalul Ben Hodges, fost comandant al forțelor terestre americane in Europa, intr-un interviu pentru Newsweek . Președintele american…

- Casa Alba a anuntat joi ca Statele Unite vor livra Ucrainei “importante” mijloace de aparare aeriana, dar presedintele Joe Biden nu doreste sa furnizeze rachete ATACMS cu raza lunga de actiune solicitate de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat in vizita la Washington, relateaza Agerpres.…

- Reprezentantii unor companii majore de tehnologie din SUA, intre care Intel, GlobalFoundries si Google, participa luni la o intalnire de afaceri la Hanoi, in timpul vizitei presedintelui american Joe Biden in Vietnam, al carei rol este de a consolida relatiile intre cele doua tari, au declarat doua…