Incident amuzant la Londra. Poliția a spart ușa unei galerii de artă, dintr-un motiv incredibil Poliția Metropolitana din Londra a facut, in urma cu cateva saptamani, o gafa monumentala, despre care s-a aflat de abia acum. Oamenii legii au descins intr-o galerie de arta dintr-un motiv incredibil. Concret, poliștii au intrat cu forța intr-o galerie de arta din Londra , deținuta de fostul agent al lui Banksy, presupunand in mod eronat ca o sculptura hiperrealista era o persoana in stare critica sau chiar decedata. Lucrarea se numește „Kristina” și ii aparține a artistului american Mark Jenkins. Ea reprezinta o femeie imbracata casual, care sta pe un scaun și are capul cazut pe o masa. „Femeia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

