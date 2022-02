Închirierea de toalete ecologice de la Primăria Motru, în vizorul IPJ Gorj Inchrierea de toalete ecologice de la Primaria Motru a intrat in vizorul Inspectoratului de Poliție al Județului(IPJ) Gorj. Potrivit reprezentanților IPJ Gorj, se fac verificari cu privire la contractul de inchiriere a 10 toalete ecologice pentru care a fost cheltuita suma de 100.000 de lei fara TVA. Contractul a fost obținut de catre firma Top Ecologic din Drobeta Turnu-Severin și se deruleaza pe o perioada de 12 luni. Toaletele ecologice au fost aduse in vara anului trecut și montate in cinci puncte de pe raza municipiului Motru. Astfel, Primaria Municipiului Motru a pus la dispoziția cetațenilor,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

