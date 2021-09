Stiri pe aceeasi tema

- Brașovul se confrunta cu doua probleme extrem de greu de rezolvat pentru un oraș de marimea sa care se dorește a fi și turistic. In primul rand este foarte mic și faci cam 20 de minute de mers pe jos dintr-o parte intr-alta a zonei turistice. In al doilea rand, prețurile la parcare sunt de-a dreptul…

- Viceprimarul Sebastin Rusu a susținut o conferința de presa in care a dezvaluit sincopele existente in funcționarea Primariei, provocate de o proasta organize de la nivelul cabinetului priarului Allen Coliban. „Directia Tehnica nu are director tehnic (fostul director tehnic, angajat și prezentat cu…

- Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, anunța ca va rezolva problema cailor lasați liberi pe strazi. De asemenea, in urmatoarea ședința a Consiliului Local Florești se va vota proiectul prin care familiile care nu prind loc la creșa sa primeasca compensații financiare.”Am trimis convocatorul pentru…

- Acțiune a polițiștilor de frontiera, a celor de la IGI și IPJ, dar și a jandarmilor, la Timișoara. Oamenii legii au ridicat de pe strazi 36 migranți care nu iși justificau prezența in Timișoara. Cei mai mulți dintre ei aveau documente temporare.

- "La unul din incidente am avut (...) aproape un milion de avertismente ca e ceva in neregula, ca instalatiile trebuiau oprite. Nu s-a intamplat acest lucru", a afirmat Berceanu, la un post TV, citat de news.ro.Comisarul-șef al Garzii de Mediu n-a vrut sa indice numele companiei, dar a precizat ca la…

- Pana in prezent, doar șoferul purta intreaga responsabilitate pentru vehiculul pe care il conducea in toate circumstanțele. Potrivit modificarilor aduse codului rutier francez, operatorul de sistem devine responsabil in cazul unui accident daca este activat modul autonom al unui vehicul. Decretul guvernamental…

- Consiliul Local din Florești a aprobat in ședința de miercuri, 30 iunie, contractarea de servicii de asistența, consultare și reprezentare juridica pentru a se face exproprieri. Este vorba despre proiectul ”Modernizare strazi și amenajari urbanistice prin extindere platforma drum, comuna Florești,…

- Zeci de curti, anexe gospodaresti, subsoluri si strazi au fost inundate, duminica, in cartierele Valea Orasului si Barbosi din municipiul Galati, in urma ploii torentiale. Potrivit Biroului de presa al Primariei municipiului Galati, numai intre orele 5,00 si 8,00, in municipiul Galati s-au inregistrat…