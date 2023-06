Închiderea celui mai mare zăcământ de gaze din Europa crește prețurile de iarnă și pune România în lumina reflectoarelor Vestea ca guvernul olandez intenționeaza sa inchida cel mai mare zacamant de gaze naturale din Europa la 1 octombrie a șocat piețele saptamana trecuta, contractele futures pe gaze naturale crescand cu peste 30% din cauza preocuparilor legate de aprovizionarea cu gaze pentru iarna viitoare, scrie business-review.eu. Deoarece rezervoarele europene de stocare a gazelor naturale sunt inca neobișnuit de pline pentru aceasta perioada a anului, prețurile raman scazute pentru livrarile in urmatoarele cateva luni. Inchiderea campului Groningen pune Romania in lumina reflectoarelor. Odata cu recentele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

