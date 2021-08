Stiri pe aceeasi tema

- ​300 de angajați din funcții administrative în Poșta Româna ar fi urmat sa fie concediați începând cu luna iulie din acest an, anunța în luna februarie Horia Grigorescu (PNL), directorul general la acea vreme al operatorului poștal. Mai repede a plecat însa din Poșta…

- Ministerul Digitalizarii, condus de Ciprian Teleman (USR-PLUS) a decis în data de 13 august sa numeasca un nou Consiliu de Administrație la Societatea Naționala de Radiocomunicații (SNR), compania care transmite posturile publice de radio și TV, dupa ce mandatele foștilor membri expirasera în…

- Horia Grigorescu, fostul șef al Poștei Romane, a explicat, marți seara, intr-un discurs la alegerile pentru șefia filialei Sector 4, cum a transformat instituția dintr-una ”roșie” intr-una liberala, potrivit G4Media. O reacție a veni și din partea lui Ciprian Teleman, ministrul Cercetarii, Inovarii…

- Horia Grigorescu a vorbit, marti seara, la alegerile din cadrul filialei Sector 4 a PNL despre mandatul sau la Posta Romana. ”Vreau sa va spun ca, in momentul in care am patruns in acea companie, era profund rosie. Daca erau 20% liberali era bine. Vreau sa va spun acum cu mandrie, dupa un an si sase…

- ​Premierul Florin Cîțu a declarat joi ca motivul pentru care l-a eliberat din funcția de secretar de stat la Ministerul Digitalizarii pe Marian Murguleț, la nicio zi dupa ce l-a numit în aceasta poziție, a fost faptul ca a aflat o informație din care ar fi reieșit ca numirea acestuia nu…

- Marian Murgulet a fost numit secretar de stat la ministerul Digitalizarii marti, 22 iunie, iar miercuri, 23 iunie, premierul Florin Citu l-a eliberat din functie, dupa ce ar fi facut aceasta numire fara a avea acordul PNL, informeaza Hotnews . Potrivit sursei citate, premierul Florin Citu nu a respectat…

- Horia Grigorescu (PNL), actualul director general al Poștei Române, a anunțat vineri ca preda ștafeta lui Valentin Ștefan (n.a tot liberal), care a deținut anterior funcția de director general adjunct în companie. Contactat de HotNews.ro, ministrul Digitalizarii Ciprian Teleman (USR-PLUS)…

- Horia Grigorescu, director general al Poștei Romane, a anunțat vineri, 11 iunie, ca pleaca de la conducerea instituției, fara sa ofere detalii, potrivit unui comunicat. Ministrul Cercetarii, Ciprian Teleman, a explicat pentru Libertatea ca mandatul lui Grigorescu expira pe 12 iunie și decizia a aparținut…