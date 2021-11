Stiri pe aceeasi tema

- Partidul de centru-dreapta GERB din Bulgaria conduce in optiunile electoratului inaintea celui de-al treilea rand de alegeri din acest an, ce vor avea loc pe 14 noiembrie, potrivit unui sondaj dat publicitatii sambata. Alegerile din Bulgaria se vor desfașura intr-un context de criza politica prelungita,…

- Candidatul naționalist la alegerile prezidențiale din Bulgaria care ar fi luat parte la atacul asupra unui centru LGBT+ din Sofia a fost reținut, au anunțat miercuri procurorii bulgari, relateaza Reuters. La finalul saptamanii trecute, aproximativ zece persoane au intrat in incinta centrului unei organizatii…

- Reprezentanti ai mai multor state occidentale si-au exprimat „solidaritatea” cu comunitatea LGBT+ din Bulgaria, dupa atacul comis sambata, la Sofia, asupra centrului unei organizatii care apara drepturile acestei comunitați.

- Bulgaria este pe primul loc in Europa, dupa numarul deceselor provocate de COVID, iar situatia epidemiologica continua sa se deterioreze, numarul imbolnavirilor a crescut cu 18% fata de saptamana trecuta. Campania de vaccinare nu da rezultate, de aceea se aplica o noua strategie de combatere a pandemiei,…

- Bulgaria si-a evacuat personalul local afgan din Pakistan la Sofia, informeaza joi DPA. Zborul de miercuri de la Islamabad a adus de asemenea un bulgar impreuna cu familia sa pentru a se afla in siguranta. La bord s-a aflat si ministrul bulgar al apararii, Gheorghi Panaiotov, a anuntat joi…

- Un cunoscut traficant bulgar de droguri, urmarit din 2018, inclusiv de Romania, si vizat de o "notificare rosie "a Interpol, a fost arestat in Ucraina, au anuntat vineri autoritatile din tara sa care doresc sa il extradeze, noteaza AFP preluat de agerpres. In varsta de 56 de ani, Evelin Banev, zis…

- Bulgaria le ofera persoanelor care se vaccineaza impotriva coronavirusului vouchere cu care pot fi achizitionate alimente in supermarketuri, o masura prin care se incearca impulsionarea campaniei aflate in suferinta, informeaza dpa. Voucherele pentru alimente in valoare de 20 de leva (10 euro)…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat luni ca autoritatile de la Sofia au revizuit conditiile de intrare in Bulgaria, in contextul pandemiei de Covid-19, iar noile masuri se aplica incepand cu data de 1 septembrie 2021.