Stiri pe aceeasi tema

- „Salutare tuturor! Incerc sa-mi revin din starea de șoc in urma tragediei petrecute aseara la un eveniment la care am participat și eu alaturi de Antonia. Referitor la informațiile aparute in presa, doresc sa va informez ca nu am legatura cu nefericitul incident.Eu doar am socializat cu toata lumea…

- Alex velea și Alina Eremia, doua dintre vedetele care au fost la petrecerea de vedete din Dambovița, unde un barbat a fost ucis de fiii vrajitoarei Sidonia, au reacționat pe Instagram la tragicul eveniment. "Salutare tuturor. Incerc sa-mi revin din starea de soc in urma tragediei petrecute…

- Dupa tragedia cutremuratoare de la petrecerea cu vedete de la Hotel Belmont din Padina, unde a avut loc o crima șocanta filmata de camerele de supraveghere, cunoscuta cantareața Antonia se pregatește sa fie audiata de autoritați in legatura cu acest eveniment ingrozitor. Aceasta intalnire cu autoritațile…

- Petrecerea a avut loc la Hotel Belmont, eveniment la care au participat și cunoscuții cantareți Alex Velea, Antonia și Alina Eremia.O crima comisa pe marginea unui drum din Bihor a fost surprinsa de camerele de supraveghere. Atenție, urmeaza informații și imagini cu puternic impact emoțional! O femeie…

- Fiii vrajitoarei Sidonia, reținuți dupa crima de la petrecerea cu vedeteFiii vrajitoarei Sidonia, anchetați dupa ce ar fi ucis un barbat de 41 de ani la petrecerea cu vedete din Dambovița, au fost reținuți, precizeaza surse judiciare. Cei trei trei barbați care se afla acum in custodia poliției…

- „Trebuie sa se elucideze acest caz. Trebuie sa se faca lumina in acest caz, pentru ca copiii mei nu sunt vinovați.Va rog, nu mai pot sa intru in detalii, dar chiar am ințeles ca acel individ mi-a agresat copiii și mi-a atacat copiii. Atat va pot spune. Mi-a taiat copiii acel individ. Nici nu știu macar…

- Cantarețul a fost surprins in fotografii cu principalul suspect in cazul crimei de la eveniment.Sunt imagini cu Laurențiu Marin, zis Solomon, surprins aseara cu Alex Velea la hotel in timp ce petreceau. Intre timp Alex Velea a fost audiat ca martor, in urma tragediei de la Padina.…

- Un barbat de 41 de ani din Targoviște a fost injunghiat mortal, in noaptea de sambata spre duminica, la un hotel din comuna Moroeni, județul Dambovița. La eveniment participau mai multe vedete. Potrivit surselor STIRIPESURSE, barbatul omorat este Anghel Sorin, 41 ani.De asemenea, sursele Antena 3…