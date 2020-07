Stiri pe aceeasi tema

- Media de stat chineza prevede o riposta „publica și dureroasa” împotriva Regatului Unit dupa excluderea Huawei din rețeaua 5G a țarii, relateaza The Guardian, autoritațile de la Beijing anunțând ca vor lua toate masurile necesare pentru a-și proteja interesele.Ca urmare…

- ”Cel mai bun mijloc de a ne securiza reteaua este ca operatorii sa inceteze sa foloseasca echipamente Huawei in construirea viitoarei retele 5G britanice”, a declarat ministrul insarcinat cu Cultura si Digitalul Oliver Dowden in Camera Comunelor, in urma unei reuniuni a Consiliului Securitatii Nationale…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a dispus, marti, excluderea completa a companiei chineze Huawei din reteaua 5G a Regatului Unit incepand cu anul 2027, dand astfel satisfactie Washingtonului si nemultumind Beijingul, transmite Reuters.Ragazul de sapte ani este menit sa ajute operatorii britanici…

- Achizitionarea unor noi echipamentr Huawei urmeaza sa fie interzisa de la 31 decembrie 2020, iar echipamentele existente urmeaza sa fie retrase pana in 2027. ”Cel mai bun mijloc de a ne securiza reteaua este ca operatorii sa inceteze sa foloseasca echipamente Huawei in construirea viitoarei retele 5G…

- Statele Unite au dat Marii Britanii un nou avertisment referitor la grupul chinez Huawwei, in urma aprobarii de catre o autoritate locala a constructiei unui centru de cercetare si dezvoltare in domeniul cipurilor, in valoare de 1 miliard de lire sterline (1,24 miliarde dolari), in regiunea Cambridgeshire,…

- "In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in tara a cetatenilor romani aflati in strainatate cu titlu temporar si care au fost afectati de masurile de restrangere a transportului aerian adoptate in contextul gestionarii pandemiei de COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe…

- ​Rusia s-a declarat duminica „extrem de indignata, de tentativele Washingtonului de „a deforma” rolul URSS în înfrângerea Germaniei naziste în 1945, susținând ca vrea „o discuție serioasa” cu responsabilii americani pe acest subiect. „Suntem…

- Potrivit ziarului britanic Telegraph, Casa Alba investigheaza in prezent in ce masura informațiile obținute de avioanele de spionaj ale SUA și de rețelele de informații care activeaza in Marea Britanie ar putea fi compromise de prezența companiei chineze Huawei in Marea Britanie. Ziariștii britanici…