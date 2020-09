Stiri pe aceeasi tema

- "E important ca 14 septembrie sa ne gaseasca pregatiti din punctul de vedere al conditiilor sanitare in scoli, din punctul de vedere al dotarii cu echipamente si materiale de protectie in scoli, cu circuite foarte clar stabilite pentru siguranta elevilor si profesorilor. In acelasi timp, este important…

- Raluca Turcan a afirmat la Iasi, intr-o conferinta de presa, ca scoala incepe in mod obligatoriu pe 14 septembrie si ca orele de curs nu sunt facultative, raspunzand la intrebarea privind posibilitatea unui chiul in masa al elevilor in contextul pandemiei. "Scoala nu este facultativa. Scoala…

- Elevii, parinții și profesorii vor ști in cateva zile cum va incepe școala din 14 septembrie. Cristina Tunegaru, profesoara de Limba și literatura romana la o școala din București, spune in direct in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX cine decide daca vor incepe cursurile la clasa, jumatate la școala…

- Virgil Musta susține ca cel mai bun remediu pentru a evita raspandirea virusului este respectarea celor trei reguli de aur. „Din cauza ca pandemia este inca pe panta ascendenta, exista riscul ca numarul de cazuri sa se inmulțeasca in progresie geometrica daca nu se ințelege ca e foarte important…

- Premierul Ludovic Orban a mers miercuri in Parlament pentru a da explicații cu privire la gestionarea pandemiei de coronavirus in Romania. In cadrul sedintei, premierul a vorbit si despre masurile pentru care autoritatile le-au pregatit pentru noul an scolar care va incepe din 14 septembrie. Premierul…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca in noul an școlar care va incepe pe 14 septembrie, in cazul in care cursurile se suspenda intr-o anumita școala, toți parinții elevilor din școala respectiva vor primi 75% din salariu pe perioada in care stau acasa cu copilul sa invețe online. „Știți foarte…

- Premierul Ludovic Orban susține ca a vazut protestul elevilor din fața Guvernului, dar le transmite faptul ca inca sunt in analiza scenariile pentru inceperea școlii la data de 15 septembrie.”Școala va incepe! Va incepe in condițiile pe care ni le va permite evoluția pandemiei. Exista un grup…

- Monica Anisie, ministrul Educatiei, sustine ca sunt șanse mici ca școala sa inceapa in regim normal din toamna. Ministrul Educatiei spune ca e luat in calcul si scenariul in care cursurile se vor desfasura exclusiv online, transmite Digi24."Am analizat modalitațile in care am putea redeschide unitațile…